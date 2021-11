14 SHARES Condividi Tweet

Un blitz fulmineo nella serata di sabato a Lioni. In contrada Cerrete è stato preso di mira una palazzina da un gruppo di ladri. Si sono introdotti in tre appartamenti, portando via da due di questi soldi e gioielli. L’altro appartamento risultava sfitto. Un’azione velocissima poco prima delle 20.00. Il gruppo si sarebbe poi fermato e dato dalla fuga con l’arrivo di un inquilino.

Modus operandi non nuovo. Chi è entrato nelle abitazioni si sarebbe arrampicato da un tubo di una facciata. E’ probabile che i ladri abbiano agito con la presenza di un palo e di un’auto che li aspettava poco lontano per sfrecciare con la refurtiva. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia. Lo stesso appartamento era già finito nel mirino dei criminali tre anni fa.

