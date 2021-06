18 SHARES Condividi Tweet

Tre auto danneggiate e un anziano in ospedale: è questo il bilancio di una folle corsa tra auto a Lioni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16.30, lungo viale del Parco, all’altezza del centro vaccinale. Due auto lanciate a velocità elevata in una sorta di inseguimento, con alla guida due giovani del posto, hanno impattato violentemente contro una Fiat Panda con a bordo un anziano. Quest’ultima è stata scaraventata fuori dalla carreggiata, stessa sorte per uno dei due veicoli in corsa, finito in un terreno. La terza vettura, invece, è rimasta sulla sede stradale con pneumatici forati e diversi danni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni. Per l’anziano è stato necessario il trasporto al Pronto soccorso. I carabinieri della locale stazione sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità dei due giovani.

