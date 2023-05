18 SHARES Condividi Tweet

Il Comune di Lioni in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” sta conducendo uno studio per capire in che modo il Covid-19 ha influenzato i movimenti migratori dei suoi abitanti. La ricerca si chiama Effetti post Covid-19 nel comune di Lioni ed è stata elaborata da Dina Moawad, dottoranda di nazionalità egiziana iscritta al percorso Economics Management and Accounting della “Parthenope” con il progetto dal titolo “Scosse e migrazione nei piccoli comuni”.

Lioni è stato scelto come unica piccola realtà da indagare e i risultati della ricerca saranno confrontati a livello internazionale con quelli che verranno raccolti in altre città e nazioni.

“La ricerca può costituire per Lioni un importante punto di partenza per capire il fenomeno migratorio in atto anche nel nostro paese, in particolare negli ultimi anni – dichiara il sindaco Yuri Gioino. – Per questo vi invitiamo a dedicare allo studio della dottoressa Dina Moawad pochi minuti del vostro tempo compilando il questionario online. Perché la ricerca abbia valore è necessario che 600 lionesi, maggiorenni e residenti qui, rispondano entro fine maggio alle domande“.

