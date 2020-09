Lioni e Conza, attesa per l’esito dei tamponi

16 SHARES Condividi Tweet

Attesa a Lioni per l’esito dei tamponi dei familiari della donna risultata positiva ieri al covid-19. Primo caso nella cittadina altirpina, secondo paese per numero di abitanti della zona, dove da marzo ancora non si erano registrati contagi. La donna si sarebbe infettata sul posto di lavoro, in una scuola in provincia di Potenza. Proprio l’indagine epidemiologica messa in campo dei sanitari lucani, in seguito a un caso rilevato, ha permesso di scoprire che pure la giovane donna lionese era stata contagiata.

In paese sono subito scattate le misure utili a contenere il diffondersie del virus. In particolare, è stata la stessa famiglia della donna impegnata nel commercio con due attività nel centro di Lioni, a prendere le dovute precauzioni. La sorella della donna risultata positiva su Facebook rassicura così i suoi concittadini. “Mia sorella a lavoro ha avuto contatti con una ragazza positiva al covid e purtroppo lavorando in contatto stretto si è contagiata. Noi non abbiamo avuto contatti con lei, ma per precauzione e tutela di tutti abbiamo pensato di chiudere le attività e sottoporci a tampone. Appena avremo il risultato ve lo faremo sapere”.

Continua lo screening pure a Conza della Campania dove nell’ultima settimana sono stati riscontrati 4 casi di coronavirus. Circa 40 i tamponi già effettuati su contatti dei positivi. L’attenzione resta alta e il sindaco raccomanda serietà e rispetto delle regole. Restando in Alta Irpinia sono guariti i due casi scoperti in estate a Calitri.

