Forum Giovani Campania, insediate 10 commissioni

“Giovani per la Campania” questo è il titolo dell’evento promosso dal Forum regionale dei Giovani – Campania che ha visto la partecipazione di 120 giovani provenienti da tutto il territorio regionale venerdì 19 aprile presso l’Aula del Consiglio Regionale “G. Siani”.

Continuano le attività del Forum regionale dei Giovani della Campania, attraverso un evento programmatico sulle politiche giovanili che coinvolgerà, attraverso l’insediamento delle commissioni di lavoro, ragazzi e ragazze da tutta la regione per elaborare nuove proposte per i giovani a stretto contatto con le Istituzioni.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse rappresentanze istituzionali, diviso in due momenti: l’insediamento delle commissioni di lavoro “territoriali” e quello delle commissioni di lavoro “tematiche”.

“Il Forum regionale dei Giovani si conferma un centrale nel dibattito pubblico sulle politiche giovanili. Sono felice dell’entusiasmo che si è creato intorno all’evento e sono convinto che con la partecipazione costante di più di cento giovani, tramite le commissioni di lavoro, otterremo importanti risultati per il territorio e soprattutto per le giovani generazioni”, dichiara Giuseppe Caruso, Presidente del Forum regionale dei Giovani Campania.

Le 10 commissioni di lavoro si caratterizzano con 5 ripartite per singole provincia, che avranno il compito di supportare e rappresentare lo sviluppo delle politiche giovanili nei rispettivi territori e 5 su grandi tematiche di interesse giovanili quali: “Legalità, Sport e Sicurezza Sociale”, “Europa, Digitalizzazione e Pari Opportunità”, “Ambiente, Aree interne e Agricoltura”, “Occupazione e Formazione” e “Cultura, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza Attiva”.

