In occasione “del cammino della Fede di San Pio” del 13 aprile 2024, tornerà a Morra De Sanctis solo per un giorno, dopo quasi 44 anni dal terremoto del 1980, la croce astile del XV secolo. Il preziosissimo manufatto, in argento 50X41 cm e di manifattura napoletana, come dimostra il punzone impresso sul retro, può collegarsi alla storia di Morra De Sanctis, essendo stata testimone silente, infatti, del battesimo del grande critico e patriota Francesco De Sanctis e di quello della Beata Maria Gargani. La croce, inoltre, è stata condotta in processione dal 1400 al novembre del 1980, come testimoniano foto che datano dagli anni 30 fino a prima del terremoto.