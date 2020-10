26 SHARES Condividi Tweet

“Ci è stato comunicato che sono risultate positive altre tre persone”. Lo scrive sui social il sindaco di Lioni, Yuri Gioino. Tre persone che non sono state conteggiate nel bollettino odierno dell’Asl e che verranno inserite in quello di domani. Gioino intanto spiega: “Due sono appartenenti allo stesso nucleo familiare ed estranee agli altri casi già registrati nei giorni scorsi sul nostro territorio. La terza persona è domiciliata fuori provincia (in questo caso non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’Asl che ha in carico questa nostra concittadina). Anche per questi casi è in corso l’indagine epidemiologica, quasi conclusa, da parte nostra“.

In tutto sono 8 i casi a Lioni. Numero che al momento non può far parlare di vero e proprio allarme. Però il primo cittadino aggiunge nel suo post: “Quasi 1600 casi oggi in Campania, e la nostra provincia, in proporzione agli abitanti, non fa registrare minore incidenza del virus nella popolazione. Vi prego di applicare sempre le regole che ormai conosciamo bene: mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani. In questo momento chi ha responsabilità decisionali deve garantire la salute dei propri concittadini. Tutto il resto viene dopo”.

Comments

comments

Condividi su: