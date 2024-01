22 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, al termine delle attività di ricerca di un anziano la cui scomparsa era stata denunciata poco prima dai familiari, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Avellino una cittadina rumena residente a Lioni, gravemente indiziata dei reati di occultamento di cadavere e omissione di soccorso.

L’episodio è avvenuto a Lioni giovedì non distante dal Municipio, dove i militari della locale Stazione, dopo aver ricevuto nel tardo pomeriggio la denuncia di scomparsa dell’anziano, hanno ricostruito gli spostamenti dell’uomo anche grazie alla collaborazione della Polizia municipale, e si sono recati nell’abitazione di una donna di nazionalità rumena. Entrati in casa con la forza, i militari hanno trovato, disteso a terra, il corpo privo di vita dell’anziano. Durante i successivi accertamenti, è emerso che l’uomo era deceduto durante la mattinata, verosimilmente a causa di un collasso, e che la donna, anziché chiamare i soccorsi per cercare di rianimare il malcapitato, aveva nascosto il corpo all’interno della propria abitazione, fino al suo ritrovamento.

La Procura, dopo l’ispezione cadaverica da parte del medico legale, ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Condividi su: