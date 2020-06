L’Irpinia torna al cinema, il Movieplex riapre per primo

18 SHARES Condividi Tweet

«La gente ha voglia di normalità, di tornare alle vecchie abitudini, e di godersi un bel film in sala perché l’emozione del grande schermo è tutta un’altra cosa. Accettiamo la sfida e siamo pronti a vincerla». Lello Menna, direttore del Movieplex di Mercogliano, non nasconde l’adrenalina e una buona dose d’orgoglio, perché giovedì 25 Giugno il multisala irpino sarà il primo cinema in Campania a riaprire i battenti ed accogliere gli spettatori.

«Quando è arrivata la notizia del lockdown e, quindi, della completa chiusura delle nostre attività, ammetto di non essermi sorpreso. Me lo aspettavo e, a differenza di molti che continuavano a prendere sottogamba il problema, io prestavo molta attenzione alle notizie che iniziavano ad arrivare dalla Lombardia. Non è stato facile andare avanti, la nostra quarantena “professionale” è durata quasi 4 mesi. Ma tutti i dipendenti hanno ricevuto la cassa integrazione in deroga e anche l’impegno delle associazioni di categoria è stato fondamentale. Ora è tempo di rimboccarci di nuovo le maniche».

La decisione è sicuramente in controtendenza. Molte sale scelgono da sempre di stoppare le proiezioni durante i mesi estivi, assecondando il naturale calo fisiologico che la stagione calda – con le vacanze e la preferenza per le passeggiate – porta con sé. In questa situazione così delicata, quindi, non sono pochi gli esercenti che hanno deciso di rimandare la riapertura direttamente a settembre, delegando le visioni alle arene all’aperto e alla riscoperta dei “drive-in”. «Ma io mi sento positivo e voglio dare un segnale. L’estate è sempre stata il momento più debole per il nostro settore ma se la possibilità di ricominciare è arrivata adesso, non possiamo perderla. Ovviamente abbiamo pensato a delle agevolazioni, come il biglietto unico per un mese, a 5€».

Si ricomincia con alcune pellicole che non hanno avuto modo di completare la programmazione a causa dell’interruzione, «come Bad Boys e The Grudge. Ma avremo anche Favolacce e I Miserabili, Memorie di un assassino e 7 ore per farti innamorare, Dopo il matrimonio e Lontano lontano. Non mancheranno pellicole per i più piccoli, come Sonice Trolls2. Sono film che sono stati messi a disposizione anche sulle piattaforme di streaming, ma sono sicuro che ci sono tantissime persone che hanno voglia di vederle al cinema». Per il momento non ci sono prime visioni, ma le buone notizie non si sono fatte aspettare: «Il 22 Luglio è confermata l’uscita ufficiale del nuovo film Disney, Onward, ed è stata una gioia sapere della data di rilascio di Tenet, il nuovo lavoro di Christopher Nolan, a partire dal 3 agosto. Sono convinto che le novità proseguiranno».

Naturalmente, ci saranno delle nuove norme di comportamento da seguire, sia per gli spettatori che per i dipendenti: «Per ingresso e uscita bisogna seguire i percorsi obbligatori segnalati sul pavimento; verrà presa la temperatura a chiunque entri nella struttura; nei corridoi e nei bagni resta l’obbligo di indossare la mascherina che verrà tolta solo una volta arrivati al proprio posto. Non sarà possibile occupare il 100% dei posti di una sala: gli appartenenti alla stessa famiglia e i congiunti potranno stare seduti vicini, mentre rimarranno vuote le poltrone davanti, dietro e ai lati tra i vari nuclei, per garantire il distanziamento sociale». Non si riparte con la programmazione completa, in tutte e 10 le sale, «ma soltanto con 7, inoltre abbiamo ridotto gli spettacoli e lasciato più tempo tra i diversi appuntamenti, in modo da poter sanificare e disinfettare bene ad ogni cambio di turno. Anche se le casse restano attive, c’è la possibilità di acquistare i biglietti direttamente online ed è una procedura che consigliamo vivamente, per poter garantire a tutti il proprio posto con largo anticipo. Non c’è nulla di infattibile o complicato, serve solo un po’ di attenzione. Vedremo poi, una settimana alla volta, in base alle disposizioni nazionali, di quali restrizioni potremo iniziare a fare a meno».

Insomma, Lello Menna non crede che l’abitudine al divano avrà mai davvero la meglio sulla visione in sala e che gli appassionati di cinema non aspettavano altro: «Questo è un momento di rodaggio. Al Movieplex ci siamo presi l’onere di fare da apripista e ne siamo felici. L’esperienza di un film visto nel suo luogo ideale è unica, il fascino della sala rimane imbattibile e siamo sicuri che la risposta sarà entusiasta e positiva».

Comments

comments

Condividi su: