Pascal Perillo, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, è stato eletto come nuovo Presidente del CoNCLEP, il Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea per Educatori professionali socio-pedagogici e Pedagogisti. Natali a Strasburgo, 41 anni, irpino di Grottaminarda e da diversi anni residente a Napoli, Pascal Perillo guiderà per i prossimi tre anni quello che è l’organo di coordinamento nazionale dei corsi di laurea e laurea magistrale finalizzati alla formazione degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti. Tra gli obiettivi principali del suo mandato ci sarà quello di “costruire network e rapporti umani e istituzionali per portare avanti le diverse iniziative finalizzate a garantire in maniera sempre più effettuale il diritto all’educazione”. Come ogni altro diritto, spiega Perillo, “il diritto all’educazione ha bisogno di essere realmente riconosciuto e non si può più continuare a sottovalutare e a non riconoscere e valorizzare il lavoro svolto, perlopiù in maniera silenziosa, dai professionisti dell’educazione e della formazione”.

Da questo punto di vista, spiega Perillo, “il mio lavoro di coordinamento nazionale in seno al CoNCLEP andrà a puntellare il prezioso lavoro del presidente uscente, Silvana Calaprice, che ha fornito un contributo decisivo al lungo processo di riconoscimento sociale, culturale e normativo delle professioni dell’educazione e della formazione”. Un processo culminato, grazie soprattutto alla tenacia della collega Vanna Iori, senatrice della Repubblica, nella legge n. 205 del 2017, con il riconoscimento nazionale degli Educatori professionali socio-pedagogici, attualmente laureati nella Classe di Laurea L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione) e dei Pedagogisti, attualmente laureati nelle Classi di Laurea Magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche), LM-93 (Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education).

“Lavorare nel settore dell’educazione e della formazione – evidenzia Perillo che all’Università Suor Orsola Benincasa è il presidente del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione – richiede una formazione costante, aggiornata e di qualità. E questa è una consapevolezza che va maturata sempre più, anche dai decisori politici e dagli amministratori locali”.

