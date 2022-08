Maltempo, Confagricoltura solidale con Monteforte

10 SHARES Condividi Tweet

La Confagricoltura di Avellino esprime solidarietà e vicinanza ai cittadini e agli agricoltori di Monteforte Irpino che nella giornata di ieri hanno subito gli effetti devastanti del violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio in quel territorio. L’unica nota positiva è che non ci sono stati feriti o morti, ma solo danni alle strutture e alle attività commerciali.

Con il cambiamento climatico in atto, questi fatti non saranno più tanto episodici ed occorrerà attrezzarsi per farvi fronte in modo definitivo ed efficace, per limitarne la portata e gli effetti devastanti sui territori e le comunità.

Il presidente di Confagricoltura Avellino, Angelo Frattolillo, invita tutti a lavorare in tale senso secondo il proprio livello di responsabilità. “Confido, e sono convinto, che la Regione, la Provincia e gli altri Enti Locali interessati non faranno mancare il loro sostegno, mettendo in campo quanto necessario per superare il momento emergenziale e addivenire a soluzioni più strutturali” – dichiara Frattolillo.

