Maltempo, in Alta Irpinia mattinata da incubo

14 SHARES Condividi Tweet

Il nubifragio che si è abbattuto in Alta Irpinia colpisce soprattutto Montella, dove in questi giorni si sta svolgendo la Sagra della Castagna. Alcuni tratti stradali allagati, danni agli stand e alle auto. “Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto soprattutto lungo il percorso della Festa della castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stands senza bloccare il traffico lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso. Grazie!”. Così l’amministrazione comunale in un post.

Non semplice la situazione sulle principali arterie della zona e nei centri urbani. Come a Lioni, dove si teme per la tenuta degli argini del fiume Ofanto e diversi tombini in centro non hanno retto. “Viste le avverse condizioni meteorologiche la cittadinanza è invitata a prestare massima attenzione sia nei tratti che corrono lungo il fiume che negli attraversamenti. Per tutto il prossimo fine settimana a causa della possibilità di ulteriori precipitazioni e del conseguente aumento della portata del fiume Ofanto si raccomanda prudenza massima limitando gli spostamenti”. Questa la comunicazione del Comune.

Condividi su: