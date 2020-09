22 SHARES Condividi Tweet

Arrivano i big della destra ad Ariano Irpino. Per le regionali sicuramente, ma anche le amministrative sul Tricolle a sostegno al candidato sindaco Marco La Carità.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Venerdì 11 settembre alle ore 15 è la volta della leader di Fratelli d’Italia nei pressi dell’ospedale arianese per un flash-mob. “La scelta è dettata da tutto quello che rappresenta quello che è avvenuto al Frangipane in emergenza Covid con Ariano che ha vissuto il dramma di essere zona rossa” ha detto il senatore Antonio Iannone. Poi la Meloni partirà in direzione Benevento.

Sabato mattina arriva l’ex ministro dell’Interno. Ad accogliere Matteo Salvini ci saranno anche le Sardine, che hanno appena annunciato la protesta. “Domani pomeriggio con l’arrivo di Giorgia Meloni, Ariano Irpino sarà il centro della propaganda sovranista. Sabato mattina è infatti previsto anche l’arrivo di Matteo Salvini – scrivono in una nota -. Troviamo quindi che sia giusto esprimere il nostro dissenso contro chi usa il difficile momento passato dalla comunità del tricolle per speculare politicamente in vista delle amministrative che si terranno nella città di Ariano Irpino. Con ogni mezzo possibile, nel rispetto delle normative anti-Covid ed in maniera pacifica, sabato in prima mattinata diciamo insieme che Ariano non merita di essere il luogo della passerella dell’estrema destra”.

L’appuntamento con il leader del Carroccio è per sabato 12 settembre alle 9.30, in piazza plebiscito. Alla manifestazione parteciperanno tutti i rappresentanti locali, provinciali e regionali della Lega. Così Salvatore Vecchia, candidato alle regionali per i salviniani e sindaco di Cassano. “In maniera tangibile ho inteso manifestare la mia solidarietà alla città di Ariano Irpino, rinunciando alla visita prevista a Cassano Irpino. Nei giorni scorsi Matteo Salvini mi ha personalmente manifestato la sua disponibilità a recarsi nel mio Paese ma, dinanzi alla ristrettezza dei tempi, ho volentieri rinunciato alla visita a Cassano per rendere possibile l’incontro sul Tricolle. La tappa di Ariano vuole essere un gesto di solidarietà verso una comunità duramente colpita, simbolo della inefficienza del sistema sanitario”.

