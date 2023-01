16 SHARES Condividi Tweet

“La Misericordia svolge un ruolo fondamentale nel soccorrere chi si trova in condizioni di necessità, affrontando le emergenze con professionalità e passione. La Fraternità di Avellino, che dal 1981 si è distinta per impegno e totale dedizione agli ultimi, ha eletto il suo Consiglio Direttivo, scegliendo come presidente un operatore del settore come Massimo Dente, che da sempre è impegnato nell’assistenza ai sofferenti. Conoscendo le qualità personali e professionali del nuovo Presidente, sono certo che la Misericordia di Avellino non solo proseguirà lungo il sentiero di eccellenza fin qui percorso, ma crescerà in termini di qualità dei servizi resi a supporto dell’intero sistema sanitario irpino. Al Presidente Dente e a coloro che, nei prossimi anni, lo affiancheranno nel nuovo Consiglio, faccio i miei migliori auguri di buon lavoro”. Così in una nota il consigliere regionale Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale.

