20 SHARES Condividi Tweet

Peggiora a Montella il quadro epidemiologico e il sindaco Rino Buonopane corre ai ripari con una nuova ordinanza, dopo quella che nei giorni scorsi aveva deciso la chiusura delle scuole. Non si torna in aula almeno fino al 30 gennaio, ma nello stesso tempo per due giorni stop alle attività negli uffici comunali. Il tutto come conseguenza di uno screening che nella sola giornata di oggi ha fatto emergere altri 12 positivi, oltre a quelli già individuati nei giorni scorsi dall’Asl Avellino.

Così il primo cittadino montellese: “Cari concittadini, vi comunico che a seguito della attività di indagine epidemiologica avviata in maniera diffusa a partire dalla giornata di ieri, anche attraverso la collaborazione di uno centro privato accreditato, abbiamo ad oggi accertato altri 12 casi positivi. Lo screening continuerà nella giornata di domani e riguarderà le persone che negli ultimi giorni hanno avuto contatti diretti con chi è già risultato positivo. Una indagine che prescinde dalle attività già programmate dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino attraverso il sistema drive in di San Francesco a Folloni. La complessa situazione accertata, da considerarsi in continua evoluzione, mi ha indotto ad adottare apposita ordinanza con la quale ho disposto la chiusura e la sanificazione degli uffici comunali, a partire da domani mercoledì 27 gennaio e fino a giovedì 28 gennaio 2021. Con lo stesso provvedimento ho prorogato ulteriormente la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia pubbliche e private, per le scuole elementari e medie fino a sabato 30 gennaio 2021. Stiamo in queste ore, con la Polizia Comunale, lavorando senza sosta per effettuare rapidamente i necessari tracciamenti al fine adottare gli opportuni provvedimenti di isolamento”.

Poi l’appello di Buonopane: “Ci troviamo difronte ad una situazione emergenziale senza precedenti per il nostro territorio che, purtroppo, avvalorano le decisioni che avevo già assunto nei giorni scorsi, in ordine alla sospensione delle attività didattiche in presenza. Spero, vivamente, che questo mio post possa far riflettere quanti nei giorni scorsi hanno strumentalmente messo in discussione la “bontà “ del mio operato: qualunque decisione io abbia assunto fino ad ora, è stata sempre improntata al rispetto delle esigenze di tutti, avendo però innanzitutto a cuore il bene e la salute della nostra comunità. Confido, ora più che mai , nel vostro senso di responsabilità, consapevole del fatto che, soltanto restando uniti, si possa superare questo delicato momento. Un abbraccio affettuoso a voi tutti”.

Comments

comments

Condividi su: