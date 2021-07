14 SHARES Condividi Tweet

Sabato 17 luglio alle 18,30 presso i giardini del Complesso monumentale del Monte a Montella si svolgerà la presentazione del libro di Generoso Picone “Paesaggio con rovine” (Mondadori).

Picone, giornalista e scrittore, si misura con il trauma che subì l’Irpinia e larga parte della Campania con il terremoto del 23 novembre 1980 per trarre un bilancio non soltanto di quanto e come sia stato realizzato nell’area colpita ma anche per attraversare la storia e la memoria dei luoghi alla ricerca delle ragioni di una eterna emergenza. Racconta lo spreco di risorse anni e la dilapidazione del tempo, le illusioni dei grandi progetti e lo sfarinamento delle speranze che diventano aspettative e infine si rivelano illusioni. L’occasione del quarantennale del terremoto, così, conduce a una riflessione sui giorni della prima ondata pandemica per cogliere parallelismi e convergenze: ancora una volta è un territorio fragile a pagare il prezzo più alto.

Con Generoso Picone parteciperanno Ugo Santinelli, sociologo e ambientalista che ha lungo si è occupato delle questioni legate all’assetto del territorio, e Ugo Morelli, professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità e al paesaggio presso il Dipartimenti di Architettura dell’Università “Federico II” di Napoli.

