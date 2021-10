Montella, la Sagra della Castagna non si farà

16 SHARES Condividi Tweet

Il tentativo da parte del Comune di organizzare la manifestazione c’è stato, ma alla fine l’amministrazione ha preso atto delle poche manifestazioni di interesse. Quindi la decisione: la 38esima edizione della Festa della Castagna Igp di Montella è rimandata al 2022.

Per la kermesse il Comune aveva pensato a un format “contenuto”, all’interno di due parchi comunali. Da qui l’avviso pubblico per capire quanti privati fossero interessati a esporre e vendere. Non sono arrivate risposte in numero soddisfacente. Così l’epilogo. “L’appuntamento – scrive l’amministrazione – è rimandato all’autunno del 2022. Che torni ad essere quello che abbiamo imparato a vivere nel corso degli anni”.

Salvo sorprese la stagione degli eventi gastronomici sembra sfumata anche nel circondario, Bagnoli Irpino in primis. L’Alta Irpinia dovrà fare a meno dei flussi a cinque zeri che hanno caratterizzato gli eventi negli ultimi 30 anni e oltre.

