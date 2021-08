Montella, truffa online: denunciato un 40enne

12 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne della provincia di Milano, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola un giovane del posto che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di uno smartwatch in vendita su un noto sito di annunci on-line.

Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 120 euro con versamento su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna dello smartwatch e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile per il quale è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

