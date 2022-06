Montemarano, Beniamino Palmieri fa tris

10 SHARES Condividi Tweet

L’uscente Beniamino Palmieri viene eletto per la terza volta consecutiva sindaco di Montemarano. Sconfitto dopo una battaglia molto serrata l’avversario Luigi Ricciardelli. Affluenza al 55,91 per cento. Con l’89,30 % delle schede (1794 scrutinate, 37 nulle), Palmieri è in vantaggio di 123 voti. Lo scarto finale è di 100 voti.

A Chianche c’è la riconferma per Carlo Grillo, per lui l’85% delle preferenze. A Santo Stefano del Sole il nuovo sindaco è Gerardo Santoli. A Montemiletto torna primo cittadino Massimiliano Minichiello, vince su Agostino Frongillo. A Gesualdo torna primo cittadino Domenico Forgione, che batte Rocchino Flammia.

