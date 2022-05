Montemarano, Ricciardelli apre la campagna elettorale

12 SHARES Condividi Tweet

Inaugurato il comitato elettorale della lista “Montemarano 2027”. Il candidato sindaco, Luigi Ricciardelli, ha aperto la propria campagna elettorale insieme ai candidati al consiglio comunale: Mario Marino, Elia Orciuoli, Raffaele Faia, Luisa D’Agnese, Andrea Coscia, Vittorio Gallo, Angela Concetta Raimo, Michele D’Agnese, Giuseppe Gallo, Giuseppe Picariello, Gerardo Dell’Affetto, Danilo Luigi Barbaro.

“La mia passione per Montemarano mi ha spinto a candidare per guidare la nostra splendida comunità. Abbiamo idee e progetti da realizzare, sui quali contiamo di far convergere la maggioranza degli elettori”, ha detto Ricciardelli rivolgendosi ad un folto gruppo di sostenitori che hanno incoraggiato il medico lanciato nella corsa alla guida della comunità dell’Alta Irpinia.

“Montemarano – ha detto il candidato sindaco – vanta eccelleze agricole e tradizione culturale per poter rappresentare un riferimento, campano e non solo, in termini turistici. Siamo chiamati ad una ripartenza economica e sociale che faccia leva sulle bellezze naturali come il bosco o quella culturale del carnevale“.

Per la candidata al consiglio comunale, Luisa D’Agnese, è fondamentale “ascoltare i problemi della gente per organizzare possibili soluzioni. Ho scelto di candidarmi per dare un contributo di idee alla mia comunità”. A seguire diversi interventi di presentazione dei candidati al consiglio comunale che hanno illustrato le ragioni della loro candidatura e i programmi che intendono realizzare. Intanto il primo comizio della lista si terrà sabato pomeriggio alle ore 18,30 presso l’anfiteatro della villetta di Montemarano.

