Morra De Sanctis, su PoEma 60 milioni di investimenti

La Rete di Imprese PoEma firma con Invitalia il nuovo Contratto di Sviluppo (in sigla CDS) “PoEMA 2” da 60 milioni di investimenti localizzati nelle Regioni Campania e Puglia. La proposta progettuale approvata da Invitalia, nella sua versione finale, si compone di un progetto di investimento produttivo di circa 40 milioni, a cui partecipano 11 partner retisti dei 14 attuali, e di un progetto di R&S di circa 18 milioni, a cui partecipano 9 imprese delle undici aderenti. Le agevolazioni previste in forma di contributo a fondo perduto saranno di circa 24 milioni di euro, concesse a valere sulle risorse messe a disposizione dall’Accordo di Programma sottoscritto in data 19.09.2022 dal MiSE, Invitalia S.p.A., Regione Campania e Regione Puglia.

PoEMA è stata già protagonista di un precedente Contratto di Sviluppo affidato alla valutazione e alla gestione Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Esattamente, nel 2016 ha debuttato con il Programma denominato “PoEMA 1”, che ha fatto da apripista per lo strumento agevolativo stipulato in forma congiunta tra Invitalia e la Rete d’imprese in qualità di soggetto proponente. Infatti, per la prima volta in Italia, è stato disciplinato un CDS che ha previsto l’attuazione di un unico Programma agevolato da parte di più Imprese Aderenti con obbligazioni in solido. L’iniziativa in questione, finalizzata principalmente alla creazione di un centro di eccellenza nell’ambito della tecnologia della microfusione a cera persa e allo sviluppo di soluzioni innovative per l’intera filiera manifatturiera, avente ad oggetto un investimento totale di circa 30 milioni un investimento, è stata ultimata nel dicembre del 2018 ed ha coinvolto nove aziende retiste vincolate, altresì, ad un notevole incremento occupazionale che, nell’ambito del territorio irpino, ha generato un vero e proprio indotto a vantaggio dei piccoli comuni limitrofi.

In seguito alla conclusione del primo Contratto di Sviluppo, il Polo altirpino non si ferma, ma rilancia e, già alla fine del triennio del primo progetto di investimento produttivo, l’ufficio di presidenza – guidato dal dott. Vincenzo Di Pietro – si mette all’opera aspirando a nuove sfide industriali e promuove la stesura del secondo Programma agevolato al fine di dare seguito a quanto inaugurato durante la prima fase.

Dunque, oggi, con premesse solide e lungimiranti, i Partner di Rete si candidano a realizzare “PoEMA 2”, un progetto di investimento produttivo e di ricerca e sviluppo, che si presenta parzialmente rimodulato rispetto a maggio 2019, data di presentazione della domanda, per effetto dello scenario internazionale dei mercati mutato a causa della pandemia Covid-19.

Superata la crisi pandemica, la Rete ottiene la conferma ufficiale nel settembre 2022 con la sigla dell’Accordo di Programma che, decretando sull’ammissibilità delle spese preventivate, convalida l’attuazione della nuova iniziativa finalizzata a rafforzare il ruolo di eccellenza del Polo irpino nella produzione di pale di turbine per motori aeronautici e industriali in superlega.

Formalmente, la nuova stagione di investimenti si apre il 16 ottobre 2023, data in cui finalmente arriva la firma del nuovo CDS “PoEMA 2”. Il Polo irpino – in continuità con quanto realizzato durante la prima fase – si impone ancora una volta sul mercato e, rincorrendo l’orizzonte produttivo tratteggiato in partenza, accetta la nuova sfida competitiva in cui è coinvolta a livello globale. Di fatto, avanza sul piano industriale con un ampliamento della capacità produttiva già esistente all’interno degli stabilimenti del sito industriale del comune di Morra De Sanctis, implementando le lavorazioni in continuità con il precedente programma ed investendo ancora una volta in un importante processo di ricerca e sviluppo. Dalla nuova misura agevolativa discendono grandi novità, dato che accorda grandi investimenti programmati per soddisfare le esigenze del settore aerospaziale attuale. La Rete, in occasione di quest’ultima opportunità, decide di avvalersi dell’esperienza di gestioni imprenditoriali esterne, così vengono introdotte all’interno della filiera nuove fasi lavorative legate alla produzione delle microfusioni che, in precedenza, si realizzavano presso unità produttive localizzate fuori dal territorio italiano.