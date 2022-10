Noi di Centro, Gazzella nominato segretario provinciale

14 SHARES Condividi Tweet

“Con la mia nomina a segretario provinciale del partito “Noi Di Centro”, da parte del nostro Segretario nazionale Clemente Mastella, prosegue un percorso avviato alle scorse elezioni regionali e consolidatosi con le ultime elezioni politiche: il grande consenso ottenuto ad Ariano Irpino ed in tutta la provincia di Avellino fa di “Noi Di Centro” una realtà politica in ascesa. Da Vicesegretario regionale e Segretario provinciale svolgerò la mia attività, in sinergia con gli altri vertici del partito, con l’obiettivo di consolidare la nostra formazione politica in tutto il territorio irpino e campano ed arrivare pronti alle prossime sfide elettorali. Ringrazio Clemente Mastella per la rinnovata fiducia, da parte mia saranno massimi impegno e dedizione”. Così in una nota Guerino Gazzella per Noi Di Centro.

