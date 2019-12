20 SHARES Condividi Tweet

L’intero centro storico di San Martino Valle Caudina travolto dall’acqua e dal fango. 300 circa le persone evacuate. Scenario simile anche in alcune contrade di Cervinara e Forino. Qui si è sfiorato il dramma. E danni in tutta la provincia. È infatti continuato per tutta la notte il lavoro dei Vigili del Fuoco di Avellino sul fronte maltempo.

Il comune maggiormente colpito è stato San Martino Valle Caudina, dove sono stati effettuati interventi per soccorrere persone rimaste bloccate in auto, a causa delle strade invase da fiumi di acqua e detriti, e di evacuazione di persone in pericolo nelle loro abitazioni. In località Vallicelle la frana che ha prodotto gli allagamenti: corso di acqua intasato in una zona già colpita da una frana vent’anni fa. I soccorsi sono coordinati direttamente dalla Prefettura di Avellino.

Altri interventi si sono effettuati a Taurasi per rimozioni di alberi. A Rocca San Felice su una pala eolica. Diversi interventi per alberi pericolanti ad Ariano Irpino. A Frigento per una recinzione divelta dal forte vento, a Lioni sempre per caduta alberi, a Manocalzati per uno smottamento, a Teora e a Serino per caduta rami sulla sede stradale, come anche a Mercogliano ed Ospedaletto D’Alpinolo.

In nottata, la squadra del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta a Mirabella Eclano, sulla SP 271, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura finita in una scarpata. Il conducente, un ragazzo di 26 anni originario di Ariano, è stato estratto dal veicolo e affidato ai sanitari del 118 intervenuti che ne disponevano il trasporto presso l’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Sono stati più di venti gli interventi effettuati e più di quaranta in via di espletamento.

