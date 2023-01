22 SHARES Condividi Tweet

Ripristinata la circolazione lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina tra il km 314,200 ed il km 333,600, nel territorio comunale di Cassano Irpino. Lo comunica l’Anas, che scrive: “Grazie all’incessante lavoro di uomini e mezzi di Anas che hanno operato per una prima messa in sicurezza, indispensabile per il ripristino della viabilità a doppio senso di circolazione, in configurazione provvisoria di cantiere. L’interdizione della tratta stradale si era resa necessaria nella notte di mercoledì scorso, a seguito del cedimento di un terrapieno, per il forte maltempo“.

Nonostante le condizioni meteo avverse degli ultimi giorni, Anas ha ultimato le necessarie verifiche del caso sul versante ed ha completato tutte le prime attività di messa in sicurezza, compresa l’installazione dei new-jersey a protezione dell’area interessata dal movimento e l’installazione della opportuna segnaletica su strada.

Contestualmente ha già avviato l’intervento finalizzato alla messa in sicurezza definitiva dell’area – anche mediante l’intervento di rocciatori, previsto già nei prossimi giorni – che procederà senza arrecare particolari disagi alla circolazione. Inoltre, sia nel fine settimana che nella giornata odierna, lungo l’intera tratta dell’arteria stradale Anas ha eseguito numerosi interventi di sgombero neve e pulizia del piano viabile, necessari per le abbondanti nevicate che hanno interessato l’avellinese.

