Ofantina, spaventoso scontro tra tre mezzi: due feriti

Lungo la strada statale 7 dir/C “Via Appia” è provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto in corrispondenza del km 23,650, a Calitri (AV), a causa di un incidente avvenuto all’altezza di uno svincolo e un bar.

Il sinistro, occorso per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre mezzi pesanti (uno dei quali una bisarca) provocando il ferimento di due persone che sono state trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Attualmente la circolazione è deviata su viabilità alternativa attraverso Sant’Andrea di Conza. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

