Oscata racconta e chiama alla vendemmia

12 SHARES Condividi Tweet

Continuano gli eventi organizzati da Oscata inVita. Domenica 9 ottobre i promotori locali di Oscata inVita invitano a trascorrere nel borgo rurale di Oscata, nel comune di Bisaccia, una giornata dedicata alla vendemmia, all’insegna della cultura contadina, del gusto e dell’ospitalità. Sarà una giornata incentrata sull’uva, scandita dai ritmi lenti del lavoro in vigna, inebriata dai profumi del mosto ed arricchita da gustosi prodotti locali.

Il programma dell’intera giornata, con inizio alle 10:00, prevede attività dimostrative e partecipative in cui l’ospite, immergendosi in un contesto amichevole ed informale, avrà l’occasione di scoprire le abilità degli abitanti locali e le peculiarità degli usi e costumi di un angolo autentico dell’Irpinia. I coltivatori volontari di Oscata inVita saranno lieti di mostrare tutta la propria maestria impiegata ogni anno nella cura delle loro vigne, illustrando ai più curiosi le attrezzature utilizzate in passato e quelle ancora oggi adoperate per la lavorazione e trasformazione dell’uva in vino, vino cotto ed acqua vite. L’antica azienda Le Ferregne offrirà un aperitivo con assaggi di formaggi selezionati per l’occasione, che saranno accompagnati da vino locale. Si effettuerà una pigiatura dimostrativa con i piedi immersi nei tini di una volta per poi osservare la paziente abilità degli abitanti locali nella preparazione “re lu vin cuott”, del vino cotto. Una liquorosa delizia utilizzata in alcune ricette di dolci tipici della tradizionale cucina alto-irpina. Si ammirerà la destrezza delle massaie locali nella preparazione dei biscotti al mosto di vino, incuriosendo i palati degli amanti della cucina tradizionale.

Non mancheranno momenti di convivialità. Saranno serviti pasti realizzati con prodotti di aziende agricole e caseifici locali, accompagnati da un bicchiere di vino, con ricette rievocative del cibo una volta disposto nella “spasa”, un grande piatto di comunità, utilizzato nei campi in periodo di vendemmia. Nel corso del pomeriggio spazio alla socialità ed alla conoscenza del luogo con racconti letterari incentrati sulla vita nel borgo durante il periodo della vregna (la vendemmia), sugli aneddoti, i proverbi ed i detti legati alla stagione autunnale, sul folklore locale e sulla conoscenza dei progetti dell’associazione di promozione locale organizzatrice dell’evento. Sarà l’occasione per aprire le porte dell’orto di comunità condotto da alcuni volontari, fonte di creatività ed occasione di relax. Insieme a coltivatori esperti saranno impiantati ortaggi di varia natura (fave, finocchi e aglio), illustrando le attività in programma per l’intera stagione produttiva.

L’evento rientra nella campagna di raccolta fondi di Oscata inVita, l’associazione di promozione locale che sta cercando di riabilitare il “borgo contadino più intellettuale dell’Irpinia”.

Ecco il programma della giornata della vendemmia 9 ottobre:

Ore: 10:00 accoglienza con biscotti al vino nella piazzetta di Oscata con conoscenza dei volontari della proloco locale

Ore: 10:30 dimostrazione pratica in vitigno privato della cura delle viti durante l’anno (innesti, pulizia, potatura, raccolta etc);

Ore: 11:30 pigiatura dimostrativa, spiegazione della lavorazione dell’uva e degli attrezzi utilizzati e metodi di conservazione per il vino con degustazione di prodotti km0, di vino locale e del caciocavallo Le Ferregne con pascolo e produzione ad Oscata; successiva cottura del vino per produrre vin cotto.

Ore: 13:00 colazione da contadino con menu evocativo delle classiche pietanze preparate per i coltivatori diretti alla vigna. Menu adulto con antipasto di formaggi serviti con marmellate di prugne e peperoncino, peperoni ripieni, “cocozza” secca, patate lesse con olio fritto e peperone crusco. Menu bambino con polpette e crocche di patate. Torta al vino per tutti.

Ore: 14:00 passeggiata letteraria del borgo di Oscata con lettura di racconti dedicati alla raccolta e lavorazione dell’uva ed aneddoti e folklore locale.

Ore: 15:00 preparazione dei taralli al mosto fatti da mani di casa.

Ore: 16:00 orto sociale, presentazione del progetto e lavoro sul campo con semina di verdure e ortaggi di stagione.

Ore: 18:00 Saluti

Iniziativa di raccolta fondi: con contributo di 20€ per adulto e 5€ per bambino. Evento con posti limitati ed obbligo di prenotazione telefonando al 3396714738.

Condividi su: