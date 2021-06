18 SHARES Condividi Tweet

“La grande mobilitazione di cittadini contro la chiusura del pronto soccorso di Solofra deve spingere il Governo regionale a rivedere le scelte già assunte che riteniamo profondamente lesive del diritto alla salute dei cittadini. E’ necessario rivedere quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale, evitando di smantellare l’ospedale Landolfi che rappresenta un riferimento per la salute dei cittadini della Valle dell’Irno. Per quanto ci riguarda ci faremo carico di sollecitare l’impegno dei nostri rappresentanti in regione, così come abbiamo già fatto con una interrogazione firmata dalla consigliera Iodice, per scongiurare l’ennesimo scippo ai danni dei cittadini delle aree interne. Siamo convinti che i toni utilizzati nei giorni scorsi dal presidente De Luca nei confronti dei sindaci siano stati del tutto fuori luogo, come non possiamo che rimanere esterrefatti dall’indifferenza di qualche sindaco che non hanno avuto il coraggio di partecipare per non far dispetto ai propri riferimenti politici”. Lo affermano in una nota i componenti della direzione provinciale irpina di Noi Campani.

