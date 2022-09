Pd, ‘Scegli l’Irpinia’: incontro ad Avellino con Boccia

16 SHARES Condividi Tweet

Il Partito Democratico d’Irpinia incontra Francesco Boccia, commissario regionale del Pd campano. E’ in programma per domani, lunedì 19 settembre, con inizio alle ore 17.00 presso il Bar Rega in via Alvanella a Monteforte Irpino, un incontro dal titolo “Scegli. l’Irpinia”. All’appuntamento prenderanno parte i candidati irpini alle Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre.

Parteciperanno Caterina Lengua (candidata alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale Avellino – Salerno), Rosetta D’Amelio (candidata alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale Avellino – Salerno), Carlo Iannace (candidato al Senato della Repubblica, collegio uninominale Avellino – Benevento) e Maurizio Petracca (candidato alla Camera dei Deputati, collegio uninominale di Avellino). Prenderanno parte all’incontro dirigenti ed amministratori del Partito Democratico irpino.

