“Lo stemma istituzionale della Regione Campania su una locandina che promuove una generica manifestazione di natura chiaramente politica che, invece, porta un solo nome e cognome: Vincenzo De Luca”. Così il consigliere regionale Livio Petitto, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti”, alla lettura di un invito che da ore sta rimbalzando tra chat e social nel tentativo del Governatore campano di coinvolgere sindaci ed amministratori del Sud all’iniziativa del 16 febbraio a Roma. Al fianco al logo della Regione Campania anche quello dell’Anci Campania.

“Basta leggere la terminologia utilizzata nel manifesto – prosegue l’onorevole Petitto – per rievocare le solite e stancanti parole di De Luca, che da tempo si sta rendendo protagonista di una battaglia personale contro il Governo Nazionale. Il fatto gravissimo è che utilizzi a suo uso e costume uno stemma che rappresenta l’Istituzione Regione Campania e non Vincenzo De Luca.Bene farebbe – incalza il leader di “Moderati e Riformisti”– a ritirare quei volantini o metterci la sua firma perché, sempre per rievocare le sue parole, lo squinternato appare lui e non chi sta lavorando per la crescita e la coesione del Paese. De Luca è libero di organizzare tutte le manifestazioni che ritiene più opportune, ma la smetta di strumentalizzare la Regione Campania e si concentri piuttosto sullo stato in cui l’ha ridotta”.

