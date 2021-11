22 SHARES Condividi Tweet

L’Associazione politico-culturale “Popolo e Territorio”, da tempo impegnata su temi tra i più stringenti e sulle priorità delle Comunità del territorio, affrontando già quello dell’Agricoltura in occasione del convegno tenutosi ad Andretta e quello sull’Acqua a Caposele, ha inteso promuovere un nuovo incontro-dibattito sulla Sanità.

Il convegno che ha per titolo “Investimenti nella Medicina territoriale. P.N.R.R.: quali opportunità per le Aree interne” sarà articolato e discusso nell’appuntamento previsto presso la Sala Consiliare di Conza della Campania, il prossimo venerdì 19 novembre a partire dalle ore 18.00.

L’incontro promosso dal Comitato politico ed organizzato dal Comitato culturale dell’Associazione Popolo e Territorio, con la collaborazione degli Organi dell’Associazione Alba Futura, è moderato da Antonio Volpe (Comitato politico Associazione Popolo e Territorio), con gli interventi a seguire di: Luigi Ciccone (Sindaco Conza della Campania), Americo D’Onofrio (Presidente Associazione Popolo e Territorio), Michele Miele (Sindaco di Andretta), Fabio Di Blasi (Medico cardiologo), Filomena Del Gaizo (Vicepresidente Lilt Avellino), Saverio Genua (Medico di Medicina generale), Armando Pirone (Direttore sanitario Asl Avellino), Antonello Cerrato (Direttore sanitario Ircs Neuromed e Consulente V Commissione regionale sanità), Pino Rosato (Direttore generale Casa di cura Villa dei Pini), Carlo Iannace (Chirurgo ospedale “Moscati” di Avellino). Le conclusioni sono affidate all’On. Vincenzo Alaia (Presidente V Commissione regionale Sanità).

Centrale sarà lo spazio dedicato ad interventi liberi di altri sindaci ed amministratori e di quanti intenderanno contribuire alla discussione: “Ascolto di un Popolo e Voce di un Territorio”.

L’evento sarà gestito seguendo tutte le disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con il preventivo controllo della temperatura e dell’esibizione del Green Pass. Il convegno sarà, anche per questo e per una più ampia fruizione, trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook delle Associazioni.

Condividi su: