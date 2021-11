Provinciali, D’Agostino: “Campagna elettorale, una sana competizione”

14 SHARES Condividi Tweet

“La Provincia di Avellino può giocare ancora un ruolo significativo e centrale per contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’Irpinia, in particolare in una fase come quella che ci accingiamo a vivere che deve vedere tutte le istituzioni unite nel perseguire l’utilizzo proficuo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell’evitare lo spopolamento dei nostri comuni”.

Così in una nota, Angelo Antonio D’Agostino, Sindaco di Montefalcione e candidato alla Presidenza dell’Amministrazione provinciale di Avellino

“L’Amministrazione provinciale che ho in mente dovrà partire dal lavoro svolto dal Presidente Biancardi che ha sempre improntato la sua azione alla collaborazione istituzionale, al coinvolgimento dei Consiglieri provinciali e di tutti i sindaci, senza mai badare ad appartenenze partitiche, ma perseguendo obiettivi di rilancio e di sviluppo del territorio e delle nostre comunità. In questi anni, egli ha saputo tenere un profilo istituzionale elevato, senza mai scadere in inutili e infruttuose polemiche di parte.

Con questo spirito ho accettato la proposta proveniente da tanti colleghi primi cittadini e da diverse forze politiche di candidarmi alla presidenza dell’Amministrazione provinciale. L’ho fatto avvertendo il grande senso di responsabilità di chi è chiamato a contribuire alla crescita complessiva del territorio e, nel contempo, è consapevole della complessità del momento che tutti siamo chiamati ad affrontare.

Ora più che mai sono necessarie la massima concordia tra istituzioni e una sinergia intensa che servano a realizzare un programma di ulteriore valorizzazione delle ricchezze irpine, a tutelare la nostra acqua, a sostenere e implementare un piano di infrastrutture indispensabile per le nostre attività produttive, per attrarre nuovi investimenti e creare così ricchezza e occupazione. Un concorso di intenti che serva a mettere a frutto le risorse che l’Unione Europea ha messo a disposizione dei territori per affrontare efficacemente le conseguenze della recessione economica post pandemica.

Come ho spesso ribadito ogniqualvolta mi sono ritrovato ad assumere nuovi impegni, affronterò questa sfida con l’entusiasmo che ho sempre messo in ogni iniziativa che possa servire a far progredire la comunità irpina. Lo farò nell’assoluto rispetto degli avversari, improntando la campagna elettorale ad una sana competizione e al confronto costruttivo con tutte le parti coinvolte.

Sono sicuro che accanto a me avrò non solo coloro che si sono candidati al Consiglio provinciale, ma anche e soprattutto i sindaci e gli amministratori locali che ogni giorno si battono, tra mille difficoltà, per rendere più vivibili le loro comunità, per farle crescere e per dare loro una prospettiva. Sono certo che nei prossimi anni, insieme, sapremo rendere ancora migliore la nostra grande e meravigliosa Irpinia.”

Condividi su: