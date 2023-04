Rifiuti: tavolo con Regione, Ato, Provincia e sindaci

16 SHARES Condividi Tweet

“In riferimento alle oggettive difficoltà che si registrano rispetto alla riorganizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in provincia di Avellino, abbiamo ritenuto opportuno promuovere un’iniziativa aperta a tutti i livelli istituzionali coinvolti con l’obiettivo di facilitare una soluzione che garantisca efficienza ed economicità del sistema, tutela dei livelli occupazionali, rispetto delle norme vigenti in materia. Abbiamo ravvisato questa esigenza in considerazione del ruolo di rappresentanza che rivestiamo e che intendiamo svolgere a pieno nell’interesse esclusivo della nostra comunità provinciale”. E’ quanto scrivono in una nota i quattro consiglieri regionali della provincia di Avellino, Maurizio Petracca, Vincenzo Alaia, Livio Petitto e Vincenzo Ciampi.

“Lo facciamo – continua la nota – al di là delle nostre appartenenze politiche e partitiche consapevoli dell’importanza di questa materia che impatta fortemente sui cittadini irpini, sia in termini economici che di qualità di vita ed in considerazione del risvolto sociale che questa vicenda indiscutibilmente presenta. Solo da un confronto franco e animato da parole di verità si potrà individuare una soluzione praticabile e sostenibile”.

L’incontro promosso dai quattro consiglieri regionali si terrà ad Avellino il prossimo 28 aprile, con inizio alle ore 16.30. All’incontro saranno invitati la Regione Campania, il presidente ed i componenti del Consiglio dell’Ato Rifiuti, il presidente della Provincia di Avellino, il sindaco della città capoluogo e tutti i sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito irpino.

