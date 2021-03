26 SHARES Condividi Tweet

Dopo il grande successo degli scorsi anni ripartono le iscrizioni al Corso di Dizione, Public Speaking e Comunicazione tenuto da Salvatore Mazza per questa edizione su piattaforma Zoom. Organizzato dalla storica compagnia teatrale CLAN H fondata nel 1973 dal prof. Lucio Mazza, il corso è rivolto a: PROFESSIONISTI, DOCENTI, IMPRENDITORI, FUNZIONARI, FORMATORI, HOSTESS, MANAGER, GIORNALISTI, ADDETTI ALLE VENDITE, STUDENTI e a tutti coloro che vogliono migliorare la capacità espositiva.

Il Clan H, continua il suo lavoro di formazione, anche a distanza, con l’ intento di sensibilizzare e stimolare una partecipazione attiva e ha rimodulato il tutto per poter per offrire in modalità “on line” i contenuti dei corsi. Il corso si propone, di fornire agli iscritti, gli strumenti necessari per una comunicazione efficace: una piena consapevolezza della corretta pronuncia delle parole e del modo in cui queste vengono utilizzate, un maggiore controllo nell’uso della voce ed una maggiore efficacia espressiva.

Il programma di massima del corso sarà: Strumenti e tecniche di base della comunicazione, la comunicazione interpersonale, articolazione (ortofonia), dizione (ortoepia), respirazione ed emissione, “dal respiro al suono”, caratteristiche del suono e della voce, espressione, come “trovare la propria voce”, parlare in pubblico, in un webinar, in DAD o in eventi on line, tecniche di comunicazione persuasiva in presenza e on line.

Le lezioni sono tenute da Salvatore Mazza, docente e formatore teatrale, che dichiara: “Abbiamo dovuto, per questa edizione, rimodulare la nostra offerta didattica per colmare questi mesi che ci hanno visti alle prese con il digitale. Ma resta fondamentale, a qualsiasi età e in qualsiasi contesto, curare il proprio eloquio, la gestione dello stress, la comunicazione e la dizione. Ognuno di noi ha un bagaglio di “contenuti” che utilizza e il corso vuole studiare ed esplorare la “relazione”, oggi importantissima, per poter comunicare correttamente in un futuro in presenza e in un presente on line“.

Tutte le lezioni saranno composte da una parte nozionistica e da una pratica in cui verranno applicate, grazie agli esercizi, le regole studiate. Gli incontri si terranno nei giorni 13/15/20/22/27 aprile 2021 dalle 19,30 alle 22,00. Chi è interessato può richiedere tutte le informazioni all’indirizzo clanhteatro@gmail.com oppure al 3386148671 oppure sulla pagina social della compagnia teatrale Clan h, le iscrizioni scadranno il giorno 3 aprile 2021.

