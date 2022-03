‘Ripartire dalle periferie’, a Caposele incontro tra i sindaci

18 SHARES Condividi Tweet

Esigenze territoriali e azioni amministrative. Il tema della sussidiarietà ha trasformato il modo di concepire e gestire le periferie, mettendo spesso in difficoltà amministratori ed enti locali, incerti sulle modalità di valorizzazione.

Per garantire una formazione continua, fornendo un supporto effettivo e concreto, l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia ha organizzato l’incontro La Sfida della Sussidiarietà: ripartire dalle Periferie in collaborazione con Asmel, l’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali.

Relatore dell’incontro sarà il dott. Giovanni Caggiano, presidente di Asmel Campania, che si concentrerà sulle risorse del territorio, ponendole in un’ottica di buona amministrazione con esempi pratici e un confronto effettivo con i sindaci presenti.

L’evento è previsto per sabato 26 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.00, nella Sala Teatro del Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini di Caposele. Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, garantisce da sempre supporto agli enti locali, mettendo in rete i Comuni e valorizzando i principi costituzionali di sussidiarietà e di autonomia. Inoltre, valorizza le energie del territorio attraverso un approccio pervasivo e cooperativo.

