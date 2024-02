26 SHARES Condividi Tweet

Ad oltre quarant’anni dal live “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la Premiata Forneria Marconi arriva ad Avellino con “PFM canta De André – Anniversary”, nuova tappa del tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese. Giovedì 29 febbraio, alle ore 21:00, il Teatro “Gesualdo” sarà il palco in cui il rock progressivo della PFM e la poesia cantautoriale di De André torneranno ad abbracciarsi sulle note della scaletta originale dello straordinario live registrato nel 1979 a cui verranno addizionati anche brani tratti da “La buona Novella”, altra pietra miliare della musica d’autore italiana.

“PFM canta De André – Anniversary” vedrà esibirsi sul palco del Gesualdo una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. Il tutto condito dalle videoproiezioni degli immortali scatti fotografici del grande Guido Harari. Uno spettacolo nello spettacolo che rinnova l’incredibile connubio tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire la musica, un’esperienza irripetibile tra uno dei più grandi ed impegnati cantautori italiani e un gruppo rock che ha modificato il corso della musica italiana.

La tournée della Premiata Forneria Marconi arriva al “Gesualdo” per una data da tutto esaurito dopo aver compiuto un vero giro del mondo che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe, passando per l’Europa e il Regno Unito, arrivando a toccare i più importanti teatri italiani. Ultimissimi biglietti ancora in vendita su TicketOne.

