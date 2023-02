20 SHARES Condividi Tweet

Aprirà ufficialmente venerdì 10 febbraio, alle ore 18, il Centro Polifunzionale “Ogni mondo è paese, ogni paese è mondo”, sede del relativo progetto finanziato dal “Bando Volontariato 2019” di Fondazione con il Sud. Un progetto fortemente voluto dalla Pro Loco “Terra di Sant’Andrea”, in partenariato con l’ODV “La Casa sulla Roccia”, la Cooperativa Sociale “La Girella”, l’Istituto Scolastico “Alberto Manzi” di Calitri, le Pro Loco di Cairano e Teora e i Comuni dei tre paesi coinvolti (Sant’Andrea di Conza, Teora e Cairano).

Il Centro è e sarà collocato nei locali della ex Fornace di laterizi del paese, già centro culturale e scenario di numerosi eventi invernali. Oggi, la Fornace risulta ristrutturata e, al suo interno, sono state allestite un’area relax, un caffè, una ludoteca e uno spazio con pc e stampante. A partire dallo scorso anno, è stata sede di diversi corsi previsti dal progetto (un laboratorio teatrale con Salvatore Mazza e la Compagnia Clan H, un corso di musica con la maestra Stefania Altera, un corso di fotografia con Antonio Bergamino), la cui programmazione proseguirà nei prossimi mesi. Inoltre, un gruppo di ragazzi di Sant’Andrea ha avuto la possibilità di seguire gratuitamente un corso per Animatori Sociali, gestito dalla cooperativa La Girella.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a realizzare questo progetto e di poterlo portare avanti quotidianamente.” – dichiara Pietro Vigorito, Presidente della Pro Loco “Terra di Sant’Andrea” –“Da anni siamo impegnati sul territorio e questo progetto è un’opportunità concreta per i giovani che lo vivono. Crediamo fortemente nell’importanza del vivere in comunità, non a caso “Ogni mondo è paese” è stato sviluppato proprio durante il lockdown, durante la pandemia da Covid-19. Auspichiamo che il nuovo Centro Polifunzionale possa essere un luogo di ritrovo per tutti, tutti sono invitati e soprattutto tutti sono invitati a partecipare attivamente, a proporre, a realizzare concretamente nell’ex Fornace quante più idee possibile, sempre al servizio del nostro territorio”.

”Grazie all’impegno e all’entusiasmo dei volontari della Pro Loco, il progetto si sta rivelando una importante occasione per animare le comunità di Sant’Andrea, Cairano e Teora.”– conclude Dora Lallo, responsabile di progetto e de La Casa sulla Roccia – “L’ex fornace, struttura simbolo del paese, già luogo di diversi laboratori, si presenta alla comunità come centro di aggregazione per persone di tutte le età. Seguirò con attenzione i prossimi mesi, certa che raccoglieremo ancora tanti bei risultati.”

