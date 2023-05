Sant’Angelo dei Lombardi, nominata la Giunta

12 SHARES Condividi Tweet

C’è la nuova Giunta a Sant’Angelo dei Lombardi, nominata contestualmente al primo consiglio comunale di mercoledì sera. Per il ruolo di vicesindaco, la neo-eletta fascia tricolore Rosanna Repole si affida a Gianluca Antoniello. Quest’ultimo, il più votato nella lista Comunità attiva, avrà le deleghe ad affari generali, organizzazione e patrimonio. Marco Amoroso De Respinis sarà l’assessore a bilancio, comunicazione istituzionale, politiche giovanili, associazioni, lavori pubblici nel centro urbano.

In Giunta anche Immacolata Giusto, che lavorerà su ambiente, salute e pubblica istruzione. Antonio Fischetti è il nuovo assessore a sviluppo rurale, urbanistica e comunità montana. Deleghe ai consiglieri eletti che i candidati non eletti della squadra di Repole. Capogruppo di maggioranza è Mario De Goleto. Due i gruppi di minoranza in Consiglio comunale. Insieme per Sant’Angelo con Gabriele Santoro, Alessandro Colagrossi e Arcangelo Basso. Per la lista Alternativa c’è Gianni Romano.

–

