Tragedia a Sant’Angelo dei Lombardi in contrada Sant’Antuono. Una coppia di Nusco è stata travolta da un’auto ieri sera intorno alle 23.30. Per i due anziani, marito e moglie, non c’è stato nulla da fare.

Stavano attraversando a piedi la strada provinciale che collega Sant’Angelo all’Ofantina: tornavano dalla tradizionale Festa della Trebbiatura. Su di loro è piombata una Panda guidata da un giovane di Benevento, rimasto illeso, che si è fermato a prestare soccorsi. A quanto si apprende altre due persone si sono salvate.

Le vittime sono Vittorio Biancaniello e Lucia Marino, genitori dell’avvocato Francesco Biancaniello, consigliere comunale di Nusco. Sant’Angelo e Nusco si fermano per il dolore.

“In considerazione del tragico evento che ha sconvolto la comunità irpina con il decesso dei coniugi Biancaniello investiti lungo la SP139 nel territorio comunale, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si stringono al dolore della famiglia e della comunità nuscana duramente colpita. Nel contempo esprimendo una concreta vicinanza al dolore dei familiari il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi sospende tutte le attività previste dal programma estivo per i giorni 12 e 13 c.m. (Festa della Trebbiatura, eventi musicali in Piazza De Sanctis, eventi sportivi, ecc.)”. Così l’amministrazione di Sant’Angelo in una nota.

Dal Comune di Nusco. “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, commossi partecipano al dolore che ha colpito la Famiglia Biancaniello per l’immane tragedia che si è verificata questa notte. Esprimono profonda vicinanza, a tutta la famiglia in particolare al Consigliere Francesco Biancaniello. Seguirà ordinanza di proclamazione lutto cittadino per il giorno dei funerali e la sospensione di tutte le manifestazione in programma per i giorni 12-13 agosto”.

