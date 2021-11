Scompare Enrico Fierro, una vita per il giornalismo

16 SHARES Condividi Tweet

Addio a Enrico Fierro, giornalista avellinese. Si è spento a Roma all’età di 70 anni. Un malore lo aveva colpito due mesi fa. Ha scritto, tra le altre testate, per L’Espresso, Il Fatto Quotidiano, L’Unità, Domani. Una carriera importante, come importante è stato il sio impegno per il sociale. Il suo documentario La Santa. Viaggio nella ’ndrangheta sconosciuta, ha ricevuto il Premio Globo d’Oro 2007/2008, il Premio Borsellino 2007 e il Premio Itaca 2008, promosso dall’associazione universitaria Ulixes. Il 4 maggio 2013 ha ricevuto il premio Gerbera Gialla per il giornalismo, consegnatogli a Reggio Calabria dall’associazione antimafia Riferimenti.

“Oggi è un giorno triste – scrive l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano -. Su una nuvola sta salendo verso il cielo il mio amico Enrico Fierro. Quanto ti voglio bene, Enrico, non riesco a credere che non ci sei più, ti porterò sempre nel cuore”.

“Mi giunge la triste notizia che è venuto a mancare a tutti noi e ai suoi cari il compagno Enrico Fierro”, scrive il segretario generale della Cgil irpinia Franco Fiordellisi. Il sindacalista ricorda l’ultimo lavoro di Fierro presentato l’estate scorsa al Goleto: “ La trasposizione della vicenda di Lucano. Il suo impegno di giornalista, militante, sempre presente ed attivo nel campo della legalità, del sociale della politica utile a ridurre ingiustizie e disuguaglianze. Che la terra ti sia lieve”.

Alla famiglia, alla figlia Rossella, le condoglianze di IrpiniaPost.

