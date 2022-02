Seggiovie Laceno, per la gara due società leader

16 SHARES Condividi Tweet

Dieci giorni per produrre delle integrazioni, poi verranno valutate le offerte e prima dell’inizio della primavera si stabilira’ il vincitore della gara. Questo il cronoprogramma a breve per le due società interessate alle seggiovie del Laceno. Ieri a Napoli, sede di Acamir, sono state aperte le buste amministrative per la gara di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dei nuovi impianti, come da programma. Sono la Doppelmayr Italia e la CCM Finotello le due società in ballo. La prima è parte di una multinazionale, la seconda è piemontese.

“In sintesi – ha spiegato il sindaco di Bagnoli Irpino, Filippo Nigro – ambedue le aziende partecipanti devono integrare la documentazione presentata, per cui è stato concesso loro 10 giorni di tempo. Si tratta di una questione formale, la procedura va avanti normalmente. Le aziende che hanno presentato offerta sono conosciute, leader nel settore, che danno garanzia di serietà e competenza. Siamo attenti a seguire direttamente la situazione, fiduciosi che tutto si completerà regolarmente, nel rispetto delle procedure previste“.

Condividi su: