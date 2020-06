20 SHARES Condividi Tweet

“In piena emergenza Covid-19 il comune di Senerchia spende 1.138,50 € per il rimborso al presidente del consiglio comunale Ferdinando Faia”, affermano i consiglieri del gruppo consiliare di opposizione, “Senerchia è Tempo di Futuro” Trimarco, Famiglietti e Mazzone.

“Il rimborso, che copre 33,75 ore di lavoro che Faia sostiene di aver passato al comune nel primo trimestre 2020, non risulta in nessun modo congruo con le attività svolte. La cifra si riferisce, infatti, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. In questi tre mesi non è stato convocato nessun consiglio comunale, il presidente non ha svolto alcuna attività visto che non ha pensato neanche di convocare una riunione in remoto con i consiglieri per affrontare l’emergenza Covid e non ha prodotto un solo documento. Dunque perché il comune ha ben pensato di pagare questo esoso rimborso?”, si chiedono i consiglieri.

“L’ultimo consiglio comunale risale al 28 dicembre 2019, convocato nelle solite modalità raffazzonate e piene di errori dal presidente Ferdinando Faia. Da allora per i consiglieri solo silenzio e stasi. Scoprire oggi che il presidente Faia abbia invece svolto un lavoro tanto ben remunerato ci fa piacere, ma ci piacerebbe capire in cosa consiste e soprattuto cosa ha prodotto.

In un momento nel quale i fondi comunali dovrebbero essere utilizzati per aiutare i cittadini, le imprese e i lavoratori in difficoltà per il lockdown, l’amministrazione di Senerchia ha invece ben pensato di premiare lo stakanovista Faia. Attendiamo, come gruppo di minoranza, ma soprattutto come senerchiesi, che il sindaco spieghi nel dettaglio come avvengono i rimborsi e come vengono dimostrate le ore lavorate” concludono i consiglieri.

