Solofra, dopo il testa a testa vince Moretti

La sfida di Solofra è un po’ la sorpresa di questa tornata elettorale e sicuramente la partita più combattuta. Elezioni al fotofinish in cui vince Nicola Moretti con il 35,6 per cento, seguito da Antonello D’Urso con il 34,5 delle preferenze. Distacco reale di 83 voti, 7627 le preferenze valide.

I due hanno dato vita a un testa a testa che si è sbloccato solo intorno alle 19.30. Staccata Maria Luisa Guacci. Vicesindaca uscente (l’ex primo cittadino Michele Vignola era in lista) era stata sostenuta anche dal vicegovernatore Fulvio Bonavitacola. L’apporto di Palazzo Santa Lucia non è bastato: per lei il 29,8 per cento. Gli elettori hanno premiato Moretti e anche D’Urso, a capo di una lista di giovanissimi. Quello di Solofra è il risultato più deludente per il Partito democratico irpino.

