Taurasi Film Fest, aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni per la sesta edizione del “Taurasi Film Fest”, il concorso cinematografico di cortometraggi organizzato dall’Associazione culturale “Taurasium”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che si terrà nel prossimo mese di agosto. Una kermesse artistica e culturale che si tiene in Irpinia ed entrata ormai nel circuito nazionale del settore, un dato confermato dal successo delle ultime edizioni, alle quali hanno partecipato registi e autori professionisti provenienti da tutta Italia, e dall’attenzione riservata all’evento dalla stampa specializzata.

“Taurasi Film Fest – sottolinea Alberico Cardia, presidente dell‘Associazione Taurasium – si prefigge di valorizzare Taurasi e l’Irpinia, di promuovere il rispetto, la conoscenza e l’amore attraverso lo strumento dell’immagine in movimento. Inoltre intende ricercare e stimolare la produzione di opere filmiche capaci di rappresentarne il luogo e interpretarne i molteplici aspetti, quelli sociali, culturali, ecologici, naturalistici ed economici, ma anche gli aspetti storici, artistici ed estetici”.

Il concorso è riservato ai cortometraggi della durata massima di 15 minuti, compresi i titoli di coda. La quota d’iscrizione è stata fissata simbolicamente in 5 euro. Il tema è libero e il vincitore sarà premiato con l’ambito “Taurasino d’oro”, inoltre sono previsti ulteriori riconoscimenti per le altre categorie artistiche, come la miglior regia, la migliore colonna sonora e il miglior attore. Anche nell’edizione di quest’anno, poi, si svolgerà il concorso dedicato esclusivamente ai video musicali denominato “Videoclip Taurasi Contest 2021”.

Le iscrizioni per partecipare a entrambe le kermesse scadono il prossimo 30 giugno 2021. Per ogni tipo di informazione in merito ad adesioni e regolamenti è possibile collegarsi al sito https://taurasi-film-fest.jimdosite.com o alla pagina Facebook “Associazione Culturale Taurasium”.

