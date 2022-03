Tragedia di La Louvière, lacrime a Volturara Irpina

16 SHARES Condividi Tweet

Ci sono anche degli irpini tra le vittime della sfilata di carnevale a Strépy-Bracquegnies, comune belga di La Louvière. Sei i morti al momento (più di 10 i feriti, alcuni di loro versano in gravi condizioni), dopo che una Bmw era piombata a tutta velocità sulla folla durante la festa.

Il dramma colpisce in particolare la comunità di Volturara Irpina, con il sindaco Nadia Manganaro che scrive: “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Comunità tutta si stringono al dolore delle famiglie dei nostri Cari concittadini Michelina Imperiale e suo marito Mario e Salvatore Imperiale, deceduti questa mattina in Belgio, a seguito dell’assurda tragedia verificatasi presso un villaggio di La Louviere. Profondo cordoglio e vicinanza a tutti i familiari”.

L’uomo alla guida dell’auto è stato arrestato, gli inquirenti stanno ancora indagano sulle motivazioni che hanno portato un 30enne, anche lui di origini italiane, dell’Agrigentino, a finire sulla sfilata. Sembra esclusa la posta terroristica.

Cordoglio anche dalla Provincia di Avellino, tra l’altro anche il presidente Rino Buonopane è originario di Volturara: “Esprimo cordoglio e vicinanza alla comunità di Volturara Irpina, a nome personale e dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, per la tragedia avvenuta in Belgio e che ha provocato il decesso di nostri conterranei. Un dramma assurdo, a cui nessuno riesce ancora a dare spiegazioni. Sono state uccise persone di origini italiane che si erano ritrovate per una giornata di festa. Siamo sconvolti e ci stringiamo al dolore dei familiari e della popolazione di Volturara Irpina”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Rino Buonopane, in seguito alla tragedia avvenuta a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia, nel Belgio.

