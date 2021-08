Volturara: ‘Dopo il successo di luglio, ecco il programma di agosto’

“Possiamo dire con una punta di orgoglio che il primo step delle manifestazioni estive è stato un successo. Pur nel rispetto delle norme sul distanziamento, a luglio abbiamo registrato la presenza più che significativa di persone che hanno scelto la Valle del Dragone e il nostro paese come meta per trascorrere un momento delle loro vacanze o un week end. L’Amministrazione comunale di Volturara Irpina, che con prudenza ha deciso di programmare gli eventi estivi con cadenza mensile, presenta ora con altrettanta cautela il calendario di agosto: un altro mese denso di manifestazioni durante le quali continueremo ad assicurare il rigoroso rispetto delle norme anticovid.” Così il Sindaco di Volturara Irpinia, Nadia Manganaro.

“La voglia di ripartire era tanta – aggiunge Manganaro – e Volturara è tornata ad essere quella comunità che riesce ad attrarre persone non solo dalla provincia di Avellino. La nostra Valle si è ripopolata; tutti gli appuntamenti in calendario sono stati particolarmente partecipati nonostante permanga lo stato di emergenza per via del Covid. Il programma di agosto è un mix straordinario di musica, teatro, sport, cinema, cultura, giochi. Una serie di appuntamenti organizzati e coniugati tra loro al fine di soddisfare i desideri di grandi e piccoli”.

Nutrito il calendario di appuntamenti che spaziano dalla musica al cinema, dai giochi per bambini ad eventi sportivi e momenti culturali. Tra gli eventi clou, giovedì 12 è prevista l’inaugurazione del Parco Giochi in viale Rimembranza con musica e animazione per bambini. Un complesso che la Sindaca Manganaro indica come “un’altra di quelle strutture che non solo arricchiscono Volturara, aumentandone l’attrattività, ma che servono anche ad elevare la qualità della vita dei nostri bambini e con loro, delle nostre famiglie.”

Sabato 7 è previsto il Festival Canoro con i Ritrovati Rock band, domenica 8, serata dedicata al teatro con la Compagnia ‘Clan H’ che presenta “Plautinaria”; da lunedì 9 a martedì 10, torneo rionale under 16 presso la tendostruttura in località Serrone, e il Torneo della attività commerciali “modalità Fantacalcio”. Ogni fine settimana, infine, in piazza Roma e in viale Rimembranza sarà garantito un piacevole intrattenimento musicale.

L’Amministrazione comunale, nel rallegrarsi di essere una comunità covid free da oltre 5 mesi, rende noto che l’accesso a tutte le manifestazioni sarà consentito solo a chi sarà dotato di ‘green pass’. Il programma, inoltre, potrebbe subire variazioni o essere del tutto cancellato qualora si dovesse registrare un aumento dei contagi da covid o se dovessero arrivare disposizioni in tal senso da parte delle Autorità sanitarie e di governo.