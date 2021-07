Volturara, il programma di eventi per luglio

14 SHARES Condividi Tweet

L’Amministrazione comunale di Volturara Irpina ha presentato il calendario delle manifestazioni per l’estate 2021, limitandosi, per ora, a programmare il solo mese di luglio. A causa dello stato di emergenza determinato dalla pandemia, la sindaca Nadia Manganaro e i suoi collaboratori hanno deciso, infatti, di indicare la programmazione di mese in mese, tenendo conto degli sviluppi dell’emergenza in corso.

“E’ tanta la voglia di ripartire e di tornare ad essere la Volturara che attrae migliaia di persone non solo dalla provincia di Avellino – ha dichiarato la prima cittadina Nadia Manganaro -. Tuttavia lo stato di emergenza, purtroppo ancora in corso, ci impone di essere estremamente cauti e di avere ora più che mai un alto senso di responsabilità, anche nell’organizzazione degli eventi estivi. Per questo ci limiteremo a programmarli di mese in mese, in totale sinergia con le indicazioni che verranno dalle autorità. Va senza dire – fa sapere Manganaro – che assicureremo sempre il pieno rispetto delle regole sul distanziamento per evitare la diffusione del contagio”.

Nutrito il calendario di appuntamenti che spaziano dalla musica al cinema, dai giochi per bambini ad eventi sportivi e momenti culturali. Tra gli eventi clou, domenica 11 la prima edizione del torneo della Piana del Dragone a cura della Uisp – Avellino. Sabato 17 intrattenimento con sax e chitarra. Sabato 24 e Domenica 25, Festa di Sant’Antonio organizzata dal Comitato. Nell’ambito delle manifestazioni, oltre la Messa, che sarà celebrata sul sagrato della Chiesa Madre, è previsto lo spettacolo “C’era una volta.. Scugnizzi” a cura della compagnia teatrale Scugnizzi in Arte. Il 28 spettacolo musicale con Alexandra in Trio, mentre il 31 e il 1 agosto le strade cittadine saranno animate dalla presenza di artisti di strada. Quest’ultimo evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione.

Domenica prossima, infine, parte il mercatino dei prodotti della Valle del Dragone fortemente voluto dall’Amministrazione comunale al fine di promuovere le aziende locali e i prodotti di eccellenza della Valle del Dragone, come il fagiolo quarantino recentemente dichiarato presidio slow food.

