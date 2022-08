2D & 3D Animation, cortometraggi dal mondo a Guardia Lombardi

14 SHARES Condividi Tweet

Torna il 2D & 3D Animation Film Festival , terza edizione del festival internazionale di cortometraggi di animazione fondato dal regista Giuseppe Rossi, che si svolgerà il 9 Agosto alle ore 21 30 presso la piazzetta De Sanctis, di fronte la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Guardia Lombardi. Le prime due edizioni si sono svolte presso l’Abbazia del Goleto.

Anche quest’anno sono giunti centinaia cortometraggi da ogni parte del mondo, soprattutto da Stati Uniti, Inghilterra e Francia e da importanti scuole di animazione come ESMA, Ringling College, Rubika e il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il festival si divide in diverse categorie, la principale, ovvero quella che dà il nome al festival , 2D & 3D Animation , è dedicata ai film che mescolano lo stile tradizionale d’animazione 2D a matita a quello dell’animazione 3D al computer, nello stile di film come ‘Snoopy & Friends’, ‘Hotel Transylvania’, ‘Madagascar’ e ‘Spider-Man: Un Nuovo Universo’, ‘Troppo Cattivi’. Le altre categorie sono 2D Animation e 3D Animation. La selezione ufficiale comprende oltre 80 cortometraggi, ma durante la serata al Guardia Lombardi saranno proiettati solo i finalisti scelti dalla giuria, gli spettatori invece potranno votare per assegnare il premio del pubblico. Il festival nelle passate edizioni ha avuto in concorso ben 5 corti nominati ai premi Oscar. Oltre alle tecniche d’animazione, il festival mette in luce anche importanti tematiche sociali e ambientali. Il direttore artistico Giuseppe Rossi (regista di ‘Blue Crystel’ e ’90 Secondi’) ha creato il festival durante il lockdown del 2020, e inizialmente pensò solo a un festival virtuale. L’evento è organizzato dai Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto e Avellino Est, e dai rispettivi presidenti, Domenico Iuni e Federica Taurasi, e dal comune di Guardia Lombardi. Partecipano in interclub anche i Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati, Castellammare di Stabia, il Leo Club Salerno Host.

Condividi su: