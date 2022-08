Volturara, approvata la riduzione delle tasse

12 SHARES Condividi Tweet

Passa a larga maggioranza la verifica degli equilibri di bilancio per l’anno 2022 portato stamani in Consiglio comunale dall’Amministrazione Manganaro. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino e dalla Giunta che, contestualmente, ha chiesto all’assise di approvare la riduzione del 70% del costo di costruzione per l’edilizia privata nel centro storico e la riduzione della Tosap del 25%. Sette i voti a favore, contro i 2 della minoranza che, come era prevedibile, ha votato contro lo strumento di bilancio.

“In un momento non particolarmente facile per le famiglie, che stanno subendo l’aumento generalizzato dei prezzi, il nostro Comune è riuscito a diminuire le tasse. Uno sforzo – ha commentato Nadia Manganaro – che dovevamo alla nostra gente ancora provata dalle conseguenze di una pandemia che ha avuto risvolti economici particolarmente negativi.”

“Contestualmente – ha aggiunto la prima cittadina – abbiamo approvato un altro provvedimento che riduce del 70% i costi di costruzione nel nostro centro storico, al fine di incentivare i privati che hanno in mente di ricostruire la propria abitazione e di rivalutare, così, una parte importante del nostro paese”.

All’ordine del giorno dell’assise cittadina anche la revoca del vice sindaco e la nomina del nuovo numero due dell’Amministrazione. Il consigliere Luca Monzione ha preso il posto di Domenico Michele Lomazzo, rimosso da Manganaro in ragione del venir meno del rapporto di fiducia. Il primo cittadino ha comunicato, inoltre, l’ingresso in giunta del consigliere comunale Enrico Sarno.

“La collegialità è stata e continuerà ad essere una delle caratteristiche di questa amministrazione e di tutte quelle che originano dal Sole – ha dichiarato Manganaro a margine del Consiglio -. I risultati che abbiamo fin qui ottenuto scaturiscono da un intenso lavoro di squadra e dalla forte coesione interna della stessa. Una compagine nella quale possono esserci solo coloro che hanno una comunione d’intenti e che hanno a cuore solo gli interessi di Volturara e dei volturaresi. Lungo questo sentiero – ha concluso il Sindaco – continueremo a muoverci forti del consenso degli elettori e del sostegno di chi, libero da alcun condizionamento, riconosce gli enormi passi in avanti che Volturara ha fatto in questi anni fino ad essere oggi un punto di riferimento per l’Irpinia e per la Campania.”

