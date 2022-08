Il Pd candida cinque irpini: ci sono Petracca e Iannace

20 SHARES Condividi Tweet

Sono cinque gli irpini direttamente in campo con il Partito democratico in vista delle prossime elezioni Politiche del 25 settembre. La Direzione Nazionale Pd, convocata nella tarda serata di ieri 15 agosto dal segretario Enrico Letta, ha approvato la delibera con le liste di candidati.

Nell’uninominale per la Camera dei Deputati nel collegio di Avellino i democratici candidano il consigliere regionale Maurizio Petracca che, qualora vincente, lascerebbe lo scranno in Regione per il ruolo di deputato. Al Senato corre per l’uninominale sulle province di Avellino e Benevento il primario della Breast Unit del “Moscati”, Carlo Iannace. Nessun irpino nel listino proporzionale per Palazzo Madama, alla Camera invece sono candidate due donne dietro al capolista Piero De Luca. Si tratta dell’ex presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio, in seconda posizione, e della sindaca di Cervinara Caterina Lengua (in quarta posizione). In questo caso il collegio è in condivisione con la provincia di Salerno.

Il quinto candidato è Toni Ricciardi, che però corre nel collegio Europa e quindi sarà votabile solo dai residenti all’estero.

