Info Irpinia, Ambra Tartaro è la nuova coordinatrice

16 SHARES Condividi Tweet

Info Irpinia è lieta di comunicare la nomina di Ambra Tartaro in qualità di coordinatrice dell’associazione turistico-culturale volta alla promozione del territorio della provincia di Avellino. Avvicinatasi alle attività dell’associazione nel 2021, nell’ambito di un progetto di Servizio Civile Universale, Ambra si è fin da subito contraddistinta non solo per le sue spiccate capacità relazionali e per la sua inesauribile passione per la fotografia, ma anche e soprattutto per l’amore sincero nei confronti della sua terra natìa. Un vero spirito Info Irpinia.

Durante il suo primo anno di lavoro ha contribuito considerevolmente all’organizzazione delle tante iniziative dell’associazione e immortalato innumerevoli scatti fotografici nel corso delle stesse, permettendo di valorizzare e raccontare le tante attività sul territorio. Una figura che completa l’assetto associativo rappresentando un raccordo fra tutti i soci, il direttivo, i partners e tutti i partecipanti alle iniziative dell’associazione: un punto di riferimento, inoltre, per i nuovi ragazzi del Servizio Civile Universale.

“Ambra, in un solo anno, ha espresso una grandissima passione per il territorio, uno spirito di iniziativa e una gioia, gentile e contagiosa, che ha sempre profuso in tutto ciò che ha realizzato” afferma il Presidente di Info Irpinia, Francesco Celli. “Inoltre, grazie al suo notevole contributo, i nostri eventi sono aumentati in termini di riscontri e partecipazione, estendendosi a tutta la Campania e producendo un miglioramento anche nella comunicazione sui social network. Questo ruolo lo ha conseguito con garbo, impegno e competenza, convincendo tutto il direttivo a puntare su di lei per far crescere ulteriormente l’associazione e la nostra terra. Sono certo che farà benissimo in questo nuovo ruolo: noi saremo sempre pronti a sostenerla in questa bella avventura”.

Condividi su: